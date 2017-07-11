Forvete sürpriz isim: Atabey Çiçek
İleri ucuna bir yabancı oyuncunun yanı sıra bir de yerli isim arayan Kanarya, Bandırmaspor’un 22 yaşındaki genç yeteneğini gündemine aldı.
F.Bahçe transferde sürpriz bir isme kanca attı. Forvetine yerli takviye de yapmayı da planlayan sarı-lacivertliler, TFF 1. Lig'den bir alt lige düşen Bandırmaspor'un golcüsü Atabey Çiçek'le ilgileniyor. Yönetim, Aykut Kocaman'ın isteğiyle 22 yaşındaki forvet için ilk temaslarını gerçekleştirdi. G.Birliği altyapısından yetişen, 3 kez A2 Milli Takımı forması giyip 1 gol atan Atabey, sırasıyla Boluspor ve Hacettepe'de kiralık forma giydikten sonra geçen sezonun başında Bandırmaspor'a transfer oldu.
33 LİG MAÇINDA 12 GOL ATTI
Atabey Çiçek, Bandırmaspor'da geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 12 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. 2 kupa maçında ise 1 golü bulunan genç futbolcu, profesyonel kariyerinde 95 maçta, 32 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
33 LİG MAÇINDA 12 GOL ATTI
Atabey Çiçek, Bandırmaspor'da geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 12 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. 2 kupa maçında ise 1 golü bulunan genç futbolcu, profesyonel kariyerinde 95 maçta, 32 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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