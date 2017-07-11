 Forvete sürpriz isim: Atabey Çiçek – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Forvete sürpriz isim:

    Forvete sürpriz isim: Atabey Çiçek

    İleri ucuna bir yabancı oyuncunun yanı sıra bir de yerli isim arayan Kanarya, ’un 22 yaşındaki genç yeteneğini gündemine aldı.

    F.Bahçe transferde sürpriz bir isme kanca attı. Forvetine yerli takviye de yapmayı da planlayan sarı-lacivertliler, TFF 1. Lig'den bir alt lige düşen 'un golcüsü 'le ilgileniyor. Yönetim, Aykut Kocaman'ın isteğiyle 22 yaşındaki forvet için ilk temaslarını gerçekleştirdi. G.Birliği altyapısından yetişen, 3 kez A2 Milli Takımı forması giyip 1 gol atan Atabey, sırasıyla Boluspor ve Hacettepe'de kiralık forma giydikten sonra geçen sezonun başında Bandırmaspor'a transfer oldu.

    33 LİG MAÇINDA 12 GOL ATTI
    Atabey Çiçek, Bandırmaspor'da geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 12 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. 2 kupa maçında ise 1 golü bulunan genç futbolcu, profesyonel kariyerinde 95 maçta, 32 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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