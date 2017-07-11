Fenerbahçe'nin rakibi Sporting Lizbon!
Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe ikinci etap hazırlık kampı için İsviçre'ye geldi.
İsviçre'deki ilk antrenmanını yerel saat 19:00'da Lozan'da yapan sarı lacivertliler yeni sezonun hazırlıklarına devam etti. Koşu ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularına istasyon çalışmaları yaptırdı. İlk 30 dakikası basına açık olan çalışmanın daha sonraki bölümünde ise sarı lacivertli ekip taktik çalışmaya geçti.
EKİCİ, SALİH VE FERNANDAO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
İsviçre'deki ilk çalışmaya sakatlıkları devam eden yeni transfer Mehmet Ekici, Salih Uçan ve geçen sezon kolu kırılan Fernandao takımdan ayrı çalıştılar.
İLK RAKİP SPORTİNG LİZBON
Fenerbahçe, İsviçre'deki hazırlık maçlarının ilkini yarın Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacak. Karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:45
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''Semih artist değil!''
Toplam 12
Yorum
Gs HELE TUDORA BAK YA ADAMI KANSER EDİCEK. ADAM VEDALAŞMAK İSTERSE VEDALAŞIR KAÇ YILLIK OYUNCU. İLK DEFA YURTDIŞINDA TOP KOŞTURUCAK.AZCIK SAYGI
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
Hahi 31 yaşındaki sağ bek için başka hangi gerizekalı 4.4 milyon öder acaba
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Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi
Toplam 5
Yorum
fanatik gsli kardeş boş konuşma git önce adamın kariyerine bak ayrıca anlaştığı futbolcular dünya çapında avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular!!!
Fenerbahçe'nin rakibi Sporting Lizbon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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