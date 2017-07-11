Fenerbahçe'nin rakibi Sporting Lizbon!

İsviçre'deki ilk antrenmanını yerel saat 19:00'da Lozan'da yapan sarı lacivertliler yeni sezonun hazırlıklarına devam etti. Koşu ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularına istasyon çalışmaları yaptırdı. İlk 30 dakikası basına açık olan çalışmanın daha sonraki bölümünde ise sarı lacivertli ekip taktik çalışmaya geçti.



EKİCİ, SALİH VE FERNANDAO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

İsviçre'deki ilk çalışmaya sakatlıkları devam eden yeni transfer Mehmet Ekici, Salih Uçan ve geçen sezon kolu kırılan Fernandao takımdan ayrı çalıştılar.



İLK RAKİP SPORTİNG LİZBON

Fenerbahçe, İsviçre'deki hazırlık maçlarının ilkini yarın Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacak. Karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.