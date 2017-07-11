Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması: "Önceliği bizde"
Mahmut Uslu, Emre Mor'un Borussia Dortmund'dan ayrılması halinde transfer için önceliğin Fenerbahçe'de olduğunu açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu'dan Borussia Dortmund'daki durumu belirsizliğini koruyan Emre Mor ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
DHA'ya konuşan Uslu, Emre Mor transferiyle ilgili olumlu onuşurken, "Emre başka takıma kiralanacaksa, o zaman futbolcunun önceliği bizde. Oyuncunun İstanbul'a gelişi ise olağanüstü bir gelişme olmadıkça 25 Temmuz'dan önce imkansız. Dortmund'un kampı bu tarihte sona erecek ve hocaları kararı verecek. O tarihe kadar hiç umulmadık bir gelişme olursa, İstanbul'a 25 Temmuz'dan önce de gelebilir." dedi.
"ÖNCELİĞİMİZ SANTRFOR VE KANAT"
Transferde önemli hamleler yaptıklarını ve çalışmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Temmuz'da oynayacakları maça göre sürdürdüklerini de anlatan Uslu, "Transferde önceliğimiz santrfor ve kanat oyuncuları." diye konuştu.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:14
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Kötü Zamanınızdı Kötü zamandan kastın ne Burak yoktu yere atamadı penaltı calmadı Azizin ayaklarına ağrılar düştü hekem odası basamadı aynen
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Düsseldorf'lu Güzide BASINIMIZ, yine konunun başlıgını içerigi ile karıştırmıs ! Sansasyon ararken, anlaşılmaz bir nedenle (!) olayı yine saptırmış !
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ManU'dan Rooney geçti
Toplam 1
Yorum
sami avupada oyuncunun yasina ve performansina bakarlar, yaslandi mi veya performansi dustu mu kim olursa olsun kapi disari ederler, dogru karar
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