 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Fenerbahçe'den açıklaması

    Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması

    , 'un Borussia Dortmund'dan ayrılması halinde transfer için önceliğin Fenerbahçe'de olduğunu açıkladı.

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter 'dan Borussia Dortmund'daki durumu belirsizliğini koruyan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

    DHA'ya konuşan Uslu, Emre Mor transferiyle ilgili olumlu onuşurken, "Emre başka takıma kiralanacaksa, o zaman futbolcunun önceliği bizde. Oyuncunun İstanbul'a gelişi ise olağanüstü bir gelişme olmadıkça 25 Temmuz'dan önce imkansız. Dortmund'un kampı bu tarihte sona erecek ve hocaları kararı verecek. O tarihe kadar hiç umulmadık bir gelişme olursa, İstanbul'a 25 Temmuz'dan önce de gelebilir." dedi.

    "ÖNCELİĞİMİZ SANTRFOR VE KANAT"

    Transferde önemli hamleler yaptıklarını ve çalışmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Temmuz'da oynayacakları maça göre sürdürdüklerini de anlatan Uslu, "Transferde önceliğimiz santrfor ve kanat oyuncuları." diye konuştu.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:57
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