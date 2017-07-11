F.Bahçe, İsviçre'ye gitti
Yeni sezon hazırlıkları için Düzce'deki Topuk Yaylası'nda 8 günlük kamp yapan Fenerbahçe 2 gün dinlendikten sonra bugün İsviçre'ye hareket etti.
Sarı-Lacivertli takım yeni sezon öncesi ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Cenevre kentine özel uçakla giderken kamp yapılacak Lozan şehrine ise otobüsle geçilecek. Havalanı apronuna yanaşacak otobüse binecek olan Sarı-Lacivertliler Lozan'da konaklayacakları otele geçip akşam tsi 19.00'daki antrenman saatini bekleyecekler.
VALBUENA, DIRAR VE KJAER KAFİLEYE İSVİÇRE'DE DAHİL OLACAK
Bu arada 2 günlük izini ülkelerinde geçirmeyi tercih eden Valbuena ve Dirar Fransa'dan Lozan'a geçerek kafileye burada dahil olacaklar. Kjaer'in de Milano'dan Cenevre'ye gelerek Lozan'a geçeceği öğrenildi. 20 Temmuz'a kadar Lozan'da çalışacak olan Fenerbahçe ikinci kamp döneminde 4 hazırlık maçı oynayacak.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı şöyle:
12 Temmuz Çarşamba: Sporting Lizbon CP
15 Temmuz Cumartesi: Olympique Marsilya
17 Temmuz Pazartesi: Athletic Club Bilbao
19 Temmuz Çarşamba: AS Monaco
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:23
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Abou’nun yüzü sirke satıyordu
Toplam 10
Yorum
cilgin Abu sabredin beyler abumuza kavusacagiz.Baskalari gibi arsa satip veya kiloyla adam almiyoruz pazarligin da bir raconu var baskan isini bilir
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Abou’nun yüzü sirke satıyordu
Toplam 10
Yorum
Abubakar Fenerbahceye! abu gerekirse porto baskanina da kafayi yazar kartalima gelir merak etmeyin.O dogustan kartal.Baska isteyenlere attan essege inmem demisti
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Lens Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Toplam 2
Yorum
kıbrıslı geçen sezonun en tartışmasız ismi lens başka takıma giderse .maliyet vs demeyin ey yönetim bunun cevabını taraftara veremezssiniz.
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