F.Bahçe, İsviçre'ye gitti

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce'deki Topuk Yaylası'nda 8 günlük kamp yapan Fenerbahçe 2 gün dinlendikten sonra bugün İsviçre'ye hareket etti.

Sarı-Lacivertli takım yeni sezon öncesi ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Cenevre kentine özel uçakla giderken kamp yapılacak Lozan şehrine ise otobüsle geçilecek. Havalanı apronuna yanaşacak otobüse binecek olan Sarı-Lacivertliler Lozan'da konaklayacakları otele geçip akşam tsi 19.00'daki antrenman saatini bekleyecekler.

VALBUENA, DIRAR VE KJAER KAFİLEYE İSVİÇRE'DE DAHİL OLACAK

Bu arada 2 günlük izini ülkelerinde geçirmeyi tercih eden Valbuena ve Dirar Fransa'dan Lozan'a geçerek kafileye burada dahil olacaklar. Kjaer'in de Milano'dan Cenevre'ye gelerek Lozan'a geçeceği öğrenildi. 20 Temmuz'a kadar Lozan'da çalışacak olan Fenerbahçe ikinci kamp döneminde 4 hazırlık maçı oynayacak.



Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı şöyle:



12 Temmuz Çarşamba: Sporting Lizbon CP

15 Temmuz Cumartesi: Olympique Marsilya

17 Temmuz Pazartesi: Athletic Club Bilbao

19 Temmuz Çarşamba: AS Monaco