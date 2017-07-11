Emre'ye karşılık Alper
Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı’nın daha önce, “Oyuncu almadan Emre’yi vermem” diyen başkan Göksel Gümüşdağ’a “F.Bahçe de bize Alper Potuk’u gönderirse o zaman Emre gidebilir” dediği ileri sürüldü.
Emre Belözoğlu'nun tekrar Fenerbahçe'ye döneceği haberleri gündemdeki yerini korurken, ilginç bir iddia daha kulislere düştü. Emre- Fener flörtünün ilk konuşulduğu günlerde "Yerine oyuncu almadığımız sürece Emre'yi vermem" diyen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a takımın hocası Avdullah Avcı'dan sürpriz bir talep geldiği ileri sürüldü. Buna göre tecrübeli teknik adamın, Gümüşdağ ile görüşerek Alper Potuk karşılığında Emre'nin gidişine sıcak bakabileceğini söylediği kaydedildi.
'ANCAK BÖYLE GİDER'
Avcı'nın "Fenerbahçe, eski kaptanı ile ilgileniyorsa biz de onlardan Alper'i alalım" önerisi sunduğu; ancak o zaman Belözoğlu'nun gidişine sıcak bakacağı gelen haberler arasında. Önceki gün "Emre için resmi teklif almadık" diyen Başakşehir cephesi ile sarı- lacivertli yönetim arasında aracılar vasıtasıyla görüşmelerin başladığı da bir diğer iddia olarak konuşuluyor.
BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIK KAPI: ŞARTLARA GÖRE BELLİ OLUR
Başakşehir Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Saral, dün Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı. Kaptan Emre'yi takımda tutmak istediklerini ifade eden Saral, "Ancak başkanımız bu durumu tolere eder mi bilemiyorum. Tamamen o zamanki şartlara bağlı. Şartlar ne olur, hep birlikte göreceğiz" diyerek transfere açık kapı bıraktı.
'ANCAK BÖYLE GİDER'
Avcı'nın "Fenerbahçe, eski kaptanı ile ilgileniyorsa biz de onlardan Alper'i alalım" önerisi sunduğu; ancak o zaman Belözoğlu'nun gidişine sıcak bakacağı gelen haberler arasında. Önceki gün "Emre için resmi teklif almadık" diyen Başakşehir cephesi ile sarı- lacivertli yönetim arasında aracılar vasıtasıyla görüşmelerin başladığı da bir diğer iddia olarak konuşuluyor.
BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIK KAPI: ŞARTLARA GÖRE BELLİ OLUR
Başakşehir Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Saral, dün Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı. Kaptan Emre'yi takımda tutmak istediklerini ifade eden Saral, "Ancak başkanımız bu durumu tolere eder mi bilemiyorum. Tamamen o zamanki şartlara bağlı. Şartlar ne olur, hep birlikte göreceğiz" diyerek transfere açık kapı bıraktı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
-
Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
-
Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Emre'ye karşılık Alper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.