 Emre Mor tercihini yaptı: Fenerbahçe – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    tercihini yaptı:

    Emre Mor tercihini yaptı: Fenerbahçe

    Yıldız futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, İstanbul’a gelerek F.Bahçeli yöneticilere müjdeyi verdi. Kanarya şimdi B. Dortmund’la görüşecek.

    , harekatında mutlu sona ulaşıyor. Borussia Dortmund Kulübü, Emre Mor'un hangi kulübe kiralık gideceği konusunda son kararı futbolcuya bıraktı. Emre de tercihini, kendisini çok isteyen F.Bahçe'den yana kullandı. Dün İstanbul'a gelen Emre'nin menajeri Muzzi Özcan, F.Bahçeli yöneticilerle görüştü.

    Menajer Özcan, İspanya'nın Celta Vigo ile bazı İngiliz takımlarının da markajında olan Emre'nin F.Bahçe'yi tercih ettiği müjdesini verdi. Sarılacivertli kulüp şimdi B. Dortmund ile masaya oturup kiralama şartlarını konuşacak. Alman kulübünün F.Bahçe'den Emre'yi ilk 11'de oynatma garantisi istediği, teknik direktör Aykut Kocaman'ın ise bu talebe soğuk baktığı belirtildi.

    Emre BOL
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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