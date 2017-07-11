Emre Mor tercihini yaptı: Fenerbahçe
Yıldız futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, İstanbul’a gelerek F.Bahçeli yöneticilere müjdeyi verdi. Kanarya şimdi B. Dortmund’la görüşecek.
Fenerbahçe, Emre Mor harekatında mutlu sona ulaşıyor. Borussia Dortmund Kulübü, Emre Mor'un hangi kulübe kiralık gideceği konusunda son kararı futbolcuya bıraktı. Emre de tercihini, kendisini çok isteyen F.Bahçe'den yana kullandı. Dün İstanbul'a gelen Emre'nin menajeri Muzzi Özcan, F.Bahçeli yöneticilerle görüştü.
Menajer Özcan, İspanya'nın Celta Vigo ile bazı İngiliz takımlarının da markajında olan Emre'nin F.Bahçe'yi tercih ettiği müjdesini verdi. Sarılacivertli kulüp şimdi B. Dortmund ile masaya oturup kiralama şartlarını konuşacak. Alman kulübünün F.Bahçe'den Emre'yi ilk 11'de oynatma garantisi istediği, teknik direktör Aykut Kocaman'ın ise bu talebe soğuk baktığı belirtildi.
Emre BOL
Menajer Özcan, İspanya'nın Celta Vigo ile bazı İngiliz takımlarının da markajında olan Emre'nin F.Bahçe'yi tercih ettiği müjdesini verdi. Sarılacivertli kulüp şimdi B. Dortmund ile masaya oturup kiralama şartlarını konuşacak. Alman kulübünün F.Bahçe'den Emre'yi ilk 11'de oynatma garantisi istediği, teknik direktör Aykut Kocaman'ın ise bu talebe soğuk baktığı belirtildi.
Emre BOL
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
-
Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
-
Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Emre Mor tercihini yaptı: Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.