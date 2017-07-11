Dirar’a kilo ültimatomu
Aykut hocadan yeni transfer Nabil Dirar'a kilo ültimatomu geldi. Kampta fazla kilolarıyla dikkat çeken Faslı'yı bekte mi yoksa açıkta mı oynatacağına henüz karar vermeyen Kocaman'ın, 31 yaşındaki futbolcu ile özel görüşüp zayıflamasını söylediği ifade edildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Dirar’a kilo ültimatomu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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