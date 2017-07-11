 Dirar’a kilo ültimatomu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Dirar’a kilo ültimatomu

    Dirar’a kilo ültimatomu
    Aykut hocadan yeni transfer 'a kilo ültimatomu geldi. Kampta fazla kilolarıyla dikkat çeken Faslı'yı bekte mi yoksa açıkta mı oynatacağına henüz karar vermeyen Kocaman'ın, 31 yaşındaki futbolcu ile özel görüşüp zayıflamasını söylediği ifade edildi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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