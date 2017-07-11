Deniz Türüç için ‘takas’ başvurusu
F.Bahçe'nin Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç'ü de takibe aldığı ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki milli futbolcuyu sarı-kırmızılı ekipten resmen istediği, oyuncuya karşılık takas teklifinde bulunduğu öğrenildi.
KWEUKE DE LİSTEDE
Sağ kanatta oynayan, zaman zaman da orta alanda görev yapan Deniz, Kayserispor'da geçen sezon 32 lig maçında 11 gol-11 asist gibi muhteşem bir performans sergiledi. Öte yandan Kanarya'nın benzer bir teklifi Kweuke'ye karşılık Çaykur Rizespor'a da yaptığı ileri sürüldü.
KWEUKE DE LİSTEDE
Sağ kanatta oynayan, zaman zaman da orta alanda görev yapan Deniz, Kayserispor'da geçen sezon 32 lig maçında 11 gol-11 asist gibi muhteşem bir performans sergiledi. Öte yandan Kanarya'nın benzer bir teklifi Kweuke'ye karşılık Çaykur Rizespor'a da yaptığı ileri sürüldü.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
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GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
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Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
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Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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