Ben Arfa fazla uçtu
Hatem, 3 yıllık sözleşme için 4 milyon euro imza parası, 6 milyon euro da yıllık maaş isteyince Fenerbahçe transferi askıya aldı.
Aykut Kocaman'ın çok istediği Hatem Ben Arfa için görüşmeleri menajerler aracılığıyla sürdüren Fenerbahçe'de orta saha oyuncusunun talep ettiği rakamlar el yaktı! Fransa dışına gitmesi durumunda PSG'nin bonservis istemediği 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 6 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euro da imza parası istedi. Fenerbahçeli idarecilerin de 3 yıllık sözleşme karşılığında 22 milyon euro'yu bulan maliyeti nedeniyle Ben Arfa konusunu rafa kaldırdığı bildirildi. Fransız futbolcu, kendisi ile ilgilenen G.Saray'a da benzer rakamlar çekince sarı-kırmızılılar da bu transferden vazgeçmişti.
TARAFTAR ÇOK İSTİYOR
Şartları zor olsa da F.Bahçeli taraftarlar, Ben Arfa'yı çok istiyor. Sosyal medya üzerinden yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat'ı mesaj yağmuruna tutan sarı-lacivertliler, "Ben Arfa'yı alın Kadıköy'ü dolduralım", "Bu transfer için daha neyi bekliyorsunuz. Yüklen yüklen" şeklinde tweet'ler atıyorlar.
TARAFTAR ÇOK İSTİYOR
Şartları zor olsa da F.Bahçeli taraftarlar, Ben Arfa'yı çok istiyor. Sosyal medya üzerinden yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat'ı mesaj yağmuruna tutan sarı-lacivertliler, "Ben Arfa'yı alın Kadıköy'ü dolduralım", "Bu transfer için daha neyi bekliyorsunuz. Yüklen yüklen" şeklinde tweet'ler atıyorlar.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
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Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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