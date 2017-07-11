 Ben Arfa fazla uçtu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Ben Arfa fazla uçtu

    Ben Arfa fazla uçtu

    Hatem, 3 yıllık sözleşme için 4 milyon euro imza parası, 6 milyon euro da yıllık maaş isteyince Fenerbahçe transferi askıya aldı.

    Aykut Kocaman'ın çok istediği için görüşmeleri menajerler aracılığıyla sürdüren Fenerbahçe'de orta saha oyuncusunun talep ettiği rakamlar el yaktı! Fransa dışına gitmesi durumunda PSG'nin bonservis istemediği 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 6 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euro da imza parası istedi. Fenerbahçeli idarecilerin de 3 yıllık sözleşme karşılığında 22 milyon euro'yu bulan maliyeti nedeniyle Ben Arfa konusunu rafa kaldırdığı bildirildi. Fransız futbolcu, kendisi ile ilgilenen G.Saray'a da benzer rakamlar çekince sarı-kırmızılılar da bu transferden vazgeçmişti.

    TARAFTAR ÇOK İSTİYOR
    Şartları zor olsa da F.Bahçeli taraftarlar, Ben Arfa'yı çok istiyor. Sosyal medya üzerinden yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat'ı mesaj yağmuruna tutan sarı-lacivertliler, "Ben Arfa'yı alın Kadıköy'ü dolduralım", "Bu transfer için daha neyi bekliyorsunuz. Yüklen yüklen" şeklinde tweet'ler atıyorlar.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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