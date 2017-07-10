''Volkan 40'ına kadar oynasın''
Kamerunlu kaleci, 40 yaşına kadar oynamak istediğini söyleyen Volkan için “Ona saygım var. Umarım hedefine ulaşır” dedi. Mevkidaşına övgüler dizdi.
İYİYSE DEVAM ETMELİ
Mevkidaşı Volkan Demirel'in 40 yaşına kadar futbola devam etme isteğine de değinen Kameni, "Volkan'a saygı duyuyorum. Bir kaleci kendini iyi hissettiği fizik olarak kendini yeterli gördüğü sürece devam etmeli. Umuyorum bu hedefine ulaşabilir. 40 yaşına kadar oynayabilir. O benim takım arkadaşım, onun için güzel şeyler dileyebilirim ancak" sözleriyle hem iyi dileklerde bulundu hem de rekabet sinyali verdi.
YAPTIKLARI UNUTULMAZ
Volkan'a methiyeler de dizen Kamerunlu, "Volkan ister başka bir yerde ister burada olsun F.Bahçe için yaptıkları unutulmayacak. Üst seviyede yıllarca böyle büyük bir takımın kalesini korumak ve aynı kulüpte bu kadar başarıyla kalabilmek gerçekten büyük bir iş" dedi.
ÖZELLİKLE G.SARAY'I YENELİM
Kameni ezeli rakip G.Saray'a da göndermede bulunup "G.Saray'a karşı hiç forma giymedim ama Fenerbahçe'nin en önemli rakibinin G.Saray olduğunu biliyorum. Aralarındaki tarihine dayanan rekabeti gayet iyi biliyorum. İsteğim Fenerbahçe her maçı kazansın özellikle G.Saray derbisini kazansın" diye konuştu.
SATIRBAŞLARI
-Van Persie Arsenal yıllarında çok iyi işler yapmış bir oyuncu. Birçok maçını buraya gelmeden izlediğim bir oyuncu. Onunla aynı takımda oynamak güzel bir duygu. Çünkü her futbolcu en iyilerle aynı takımda olmak ister.
-F.Bahçe'ye gelmeden önce Webo ile konuştum. Bana F.Bahçe ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Bu büyük takımın ne tür güzelliklere sahip olduğunu anlattı. Hep iyi şeyler duydum.
-Eto'o'ya karşı çok fazla sayıda forma giydim. Onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu gayet yakından biliyorum. Çok iyi, çok başarılı bir forvet. Bizim hedefimiz F.Bahçe'nin kalesini gole kapatmak.
-Messi ve Ronaldo ikisinin de takımlarına yaptıkları katkı farklı. Bu nedenle bana göre ikisini aynı seviyede.
-Barcelona'dan 7 maç gol yememiş tek kaleciyim Barcelona tarihinde bu da son derece güzel bir istatistik. Ama artık önümde F.Bahçe ile ulaşmam gereken hedefler var.
-Çocuk yaşlarda beğendiğim çok kaleci vardı. Ama zaman geçtikçe her kalecinin farklı yanları olduğunu gördüm. En çok beğendiğim kaleci diye bir şey yok.
Emre BOL
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:08
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
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