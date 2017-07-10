 Transferde ‘başa baş’ gidiyor – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Transferde ‘başa baş’ gidiyor

    Transferde ‘başa baş’ gidiyor
    Emenike'yi 2.5 milyon euro bonservis bedeli ile Olympiakos'a satan, Volkan Şen'i ise 1 milyon euro karşılığında serbest bırakan , transferde başa baş gidiyor. Mehmet Ekici ve Kameni bedelsiz olarak takıma katılmış, Valbuena ile Dirar için ise bonservis bedeli ödenmişti. Kasasına toplam 3.5 milyon euro giren sarı-lacivertlilerin, bonservisiyle oyuncu alabilmesi için oyuncu satması gerekiyor.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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