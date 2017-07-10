Korkulan olmadı
Juventus Bükreş maçında sakatlanıp çıkan Mehmet Ekici'nin durumunun ciddi olmasından endişe ediliyordu.
KANARYA DİNLENMEYE ÇEKİLDİ
Topuk Yaylası kampını tamamlayıp İstanbul'a dönen, dünü ise izinli geçiren Fenerbahçe, yarın ise ikinci etap kamp çalışmaları için İsviçre'nin Lozan kentine hareket edecek. Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını sürdüreceği İsviçre'de sırasıyla Sporting Lizbon, Marsilya, Athletic Bilbao ve Monaco takımlarıyla 4 hazırlık maçı oynayacak.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Korkulan olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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