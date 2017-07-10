 Korkulan olmadı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Korkulan olmadı

    Korkulan olmadı

    Juventus Bükreş maçında sakatlanıp çıkan 'nin durumunun ciddi olmasından endişe ediliyordu.

    Ancak korkulan olmadı. Çekilen MR'ında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilen Ekici'nin birkaç gün dinlendirilip yeniden çalışmalara başlayabileceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun tedavisine Can Bartu Tesisleri'nde devam ediliyor.

    KANARYA DİNLENMEYE ÇEKİLDİ
    Topuk Yaylası kampını tamamlayıp İstanbul'a dönen, dünü ise izinli geçiren Fenerbahçe, yarın ise ikinci etap kamp çalışmaları için İsviçre'nin Lozan kentine hareket edecek. Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını sürdüreceği İsviçre'de sırasıyla Sporting Lizbon, Marsilya, Athletic Bilbao ve Monaco takımlarıyla 4 hazırlık maçı oynayacak.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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