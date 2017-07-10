'İki golcü şart!'
Fenerbahçe iki sezondur belki de ilk kez bu kadar sezon başı yüklemesi yaptı. Aykut Kocaman, temposu yüksek idmanlarla futbolcuların adeta pestilini çıkardı. Ama golcü alınmazsa bu çalışmalar boşa gider. Hem de bir değil, iki golcü. Bu net!
VALBUENA-EKİCİ FARKI
Hemen herkes Aykut Kocaman'ın gözüne girebilmek için çırpındı durdu. Öne çıkanlar da vardı, kredisini kaybetmek üzere olan da... 33'lük Valbuena ve 6 aydır futbol oynamayan Mehmet Ekici'nin takım arkadaşlarından daha iyi seviyede olması, Fenerbahçe'nin 2 yıldır doğru düzgün antrenman yapmadığını gösteriyor bizlere. Aykut hoca, işte bu seviye farkını kapatabilmek için her zamankinden daha fazla yüklendi oyunculara. Takımdaki en önemli eksiklik forvet hattında. Robin Van Persie'nin istenilen seviyeye gelebilmesi için 6 hafta üst üste sakatlanmadan oynaması gerekiyor. Fernandao'nun kaynamayan kırığı, onun en az biray daha gecikmeli olarak sahaya dönmesine neden olacak.
GÖRÜŞMELERE DEVAM....
Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon üç kulvarda birden iddialı şekilde yarışacağını düşünürsek, iyi bir golcü alınmasının gerekliliği ortaya çıkıyor. Yedek değil asıl bir forvet transferi yapılmalı. Hatta 1 değil 2 tane. 1 yabancı, 1 de yerli... FFP'den dolayı yoğurdu üfleyerek yiyen Fenerbahçe yönetimi, acele etmeden, keseye uygun adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Bence ellerini çabuk tutmaları gerek. Forvet oyuncusu, başka mevki oyuncularına benzemez. Alışma dönemi forvetlerde daha uzun oluyor.
OĞUZ VE AHMETHAN KAZANÇ
Aykut Kocaman genç oyuncular için büyük şans... Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica karşısında Salih Uçan'ı sahaya sürmesi, gençlere ne kadar güvendiğinin bir göstergesi. Oğuz Kaan Güçtekin ve Ahmethan Köse, Topuk Yaylası kampının öne çıkan gençleriydi. İkisi de çok çalıştılar. Allah vergisi yeteneklerini Aykut hocanın gözüne soktular! Gelecekte bu iki oyuncunun da önemli yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Tabii bazı ağabeyleri gibi şımarıp, ipi koparmazlarsa! Eminim kendilerini göstermek için gereken şansı bulacaklar. Belki de yıllar sonra, "Bak bu oyuncu Fenerbahçe'nin altyapısından çıktı" diyebileceğiz.
HİÇ ACELE ETMEDEN...
Aykut Kocaman şunu çok iyi biliyor; sistem takımından önce yarışmacı takımı oluşturma gerekliliği... Zira önceliği sistem takımına verirse, alacağı tepkileri tahmin edebiliyor. İşte bu yüzden yapılan transferler, diziliş ve sistem, şampiyonluğa göre planlandı. Anlayacağınız Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatarak, sistem geçişini, "gönlündeki Fenerbahçe'yi" bir sonraki bahara bırakacak! Acele etmeden, ağır, ağır... Umarım gönlündekileri gerçekleştirecek zamanı olur. Zira Fenerbahçe'nin buna çok ihtiyacı var. Kamplarda taraftarların en çok merak ettiği hep yeni transferlerdir. Tabii güvendikleri ama hayal kırıklığına uğradıkları isimleri de merak ederler! İşte size isim isim Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampının oyuncu analizi:
Valbuena: "Yaşlı, boyu kısa" eleştirileriyle Fenerbahçe'ye imza atan oyuncu, kampın en çalışkan isimlerinden biriydi. Saha içi liderlik özelliklerini hepimize gösteren Mathieu Valbuena, tempolu ve hareketli oyunuyla Fenerbahçe'ye çok şey katacak.
Dirar&Kameni: İki isim de kampa geç katıldığı için iyi bir gözlem yapma şansı bulamadık. Dirar'ın fazla kiloları var. Kamp döneminde mutlaka verecektir. Kameni'nin ise kendi gelmiş ama eldivenleri dahi gelmemişti! Ama tanıdığım Kameni'nin Volkan Demirel'i zorlayacağını düşünüyorum.
Salih Uçan: Yaşadığı olumsuzluklar, geçirdiği kötü sezon onu olumsuz etkilemiş. Şunu çok iyi bilmeli: Aykut Kocaman'ın geçmişte ona güvenip şans vermesi, yine aynı şeyi yapacağı anlamına gelmez. Fenerbahçe'yi sert bir sezon bekliyor, Salih ise bu sert sezona hazır değil.
Hasan Ali: Taraftarın en çok eleştirdiği oyuncuların başında geliyor. Ama inanılmaz profesyonel ve bütün güç, kuvvet, dayanıklılık idmanlarında hep bir numara çıkıyor. Ben ondan vazgeçen bir hoca görmedim! Eminim yeni sezonda da sol bekte yine o olacak.
Alper Potuk: Uzun bir süre çalışmamış bir oyuncunun, bir anda çalışmaya başladığını düşünün. İşte Alper Potuk'un durumu tam olarak bu! Çok şey beklenen ama azını bile veremeyen oyuncunun özel hayatına dikkat etmesi ve daha çok çalışması şart. Yoksa formayı rüyasında görür!
Mehmet Ekici: Fenerbahçe taraftarı yıllardır beklediği ofansif orta saha oyuncusuna nihayet kavuştu. Takım arkadaşlarına çok çabuk uyum sağladı. Antrenmanların en çalışkan ismiydi. 6 ay futbol oynayamamasının açlığıyla bütün çalışmalarda en öndeydi. Sezonun en iyi transferi olmaya aday.
Ozan Tufan: Gönderilmenin kıyısından dönmesi onun gönderilmeyeceği anlamına gelmiyor. Hala fazla kiloları var. Ben Aykut Kocaman'ın fazla kilosu olan oyuncuyu oynattığını hiç görmedim. Şu anki durumu Fenerbahçe'de oynamasına yetmez. Çok çalışması gerekiyor.
Van Persie: Kampın ilk günlerinde sol bacağındaki sakatlıktan dolayı çalışamadı. İstenilen seviyeye gelebilmesi için 6 maç üst üste sakatlanmadan oynaması gerektiği söyleniyor. Bence bu çok zor. Fenerbahçe'nin forvet hattını ona emanet etmek, şampiyonluğu kaybetmek anlamını taşır.
Salih Uçan: Geçen sezon yaşadığı sakatlık onu çok gerilere götürmüş. Juventus Bükreş maçında çok kötüydü. Yine de önemli bir kredisi var. 1 yılı alternatifsiz götürdü. Ama artık Dirar var. Umarım rekabet onu yeniden eski günlerine getirir
Josef De Souza: Bir Brezilyalının bu kadar profesyoneline rastlamak zor. Makine gibi çalıştı, antrenmanlarda hep en öndeydi. Yine çift ön libero oynamayı düşünen Aykut Kocaman'ın bankosu olacaktır. Bence hak ediyor.
Not: (Skrtel, Kjaer, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı, milli takımlarda oldukları için kampa geç katıldılar.)
KAMP DEĞERLENDİRMESİ / EMRE BOL
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:15
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
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Yorum
fgh sneijder gitsin
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Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
'İki golcü şart!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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