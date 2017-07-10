''Hazırlık maçları bunun için var''

Orta saha oyuncusu Alper Potuk, ilk hazırlık maçında alınan yenilginin önemli olmadığını kaydetti. Alper "Yeniden yapılanma aşamasındayız. Buna yorgunluk da eklenince bu tür sonuçlar normal. Zaten hazırlık maçları eksikleri görmek için yapılıyor" dedi.