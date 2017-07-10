 Gözler Emre Mor’da – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gözler ’da

    Gözler Emre Mor’da

    Gideceği takıma hocası Bozs karar verecek. Fenerbahçe ağır basıyor.

    F.Bahçe, 'un kiralamak için Dortmund'a resmi teklif yapmıştı. Alman ekibi olumlu yanıt verirken, kararı teknik direktör Peter Bozs'a bırakmıştı. Gelişimi için Emre'nin başka takıma kiralanmasına onay veren Bozs, genç yıldızının sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesini istiyor. Celta Vigo'nun yanı sıra bazı Premier Lig ekiplerinin de takibe aldığı Emre'yle G.Saray ve Beşiktaş da yakından ilgileniyor. Bozs'un, sağ kanat arayan F.Bahçe'ye daha sıcak baktığı, bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta kararını açıklayacağı öğrenildi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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