 ''Gitmesini istemeyiz'' – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Gitmesini istemeyiz''

    ''Gitmesini istemeyiz''

    Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Emre’nin Fenerbahçe’ye gideceği iddiaları için “Burada kariyerinin en önemli 2 yılını geçirdi” dedi.

    Tekrar F.Bahçe'ye geleceği iddia edilen Emre Belözoğlu için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, tecrübeli oyuncunun Başakşehir'e imza attıktan sonra kariyerinin en önemli iki yılını yaşadığının altını çizip "İstatistikler de bunu doğruluyor. Emre burada gayet başarılı" diye konuştu. Başkan son olarak böyle bir ayrılığa sıcak bakmadıklarını sözlerine ekledi. Emre de transferle ilgili olarak "Bu işin olması için önce Allah, sonra Göksel başkanın istemesi lazım" ifadesini kullanmıştı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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