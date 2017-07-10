Fenerbahçe'de sağlık kontolleri
Fenerbahçeli futbolcular Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Uygar Mert Zeybek yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:16
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Aslan iki fire verdi
Toplam 5
Yorum
Taner Oynama o zaman böyle kasaplarla..çok mu aradınız..adamlar resmen çift daldı..ben olsam oyucuları çekerdim sahadan..
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs belhanda ne yaptı adam sneijderin formasındaki 10 numarayı söküp kendine takmadı ya yönetimdeki boşluk yüzünden 10 numarayı giydi
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs sen galataray taraftarı olamazsin
Fenerbahçe'de sağlık kontolleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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