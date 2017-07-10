 Fenerbahçe'de sağlık kontolleri – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de sağlık kontolleri

    Fenerbahçe'de sağlık kontolleri

    Fenerbahçeli futbolcular Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Uygar Mert Zeybek yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

    Sabah saatlerinde Ulus'ta bulunan özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolünde futbolcuların öncelikle kan değerlerine bakıldı ve ardından solunum ve efor testleri yapıldı. Daha sonra da göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi muayenelerinden geçen oyuncuların sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:16
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