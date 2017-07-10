Fenerbahçe kampında skandal görüntü

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncuları Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut, Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampta sigara içtikleri tespit edildiği için kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Kerem Bulut ile yanındaki takım arkadaşı Oytun Özdoğan'ın sosyal medyadaki paylaşımlarında sigara içtikleri tespit edildi.

"TOPUK YAYLASI CEZAEVİ"

19 yaşındaki iki futbolcu, sigara içerkenki fotoğraflarını "Topuk Yaylası Cezaevi" mesajıyla paylaşması taraftarın tepkisini çekerken, genç oyuncular teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı ve kamptan gönderildi.



