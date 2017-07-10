Fenerbahçe, İsviçre yolcusu
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışması için yarın İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek.
İlk etap kamp çalışmasını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, iki günlük iznin ardından yarın İsviçre'ye hareket edecek.
Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.30'da özel uçakla İsviçre'nin Cenevre şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, buradan kamp yapacağı Lozan'a kara yoluyla geçecek.
Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışması kapsamında 4 takımla hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla hazırlık maçı oynayacak.
Sarı-lacivertliler, Monaco maçından sonra kampı tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını İstanbul'daki tesislerinde sürdürecek.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:41
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'İki golcü şart!'
Toplam 23
Yorum
Realist Ya arkadaş biz mi bilmiyoruz bu işi yönetim mi?Halısahada oynayan bağkur meklisi kılıklı Aatif in ne işi var bu takımda? !!!!!!!!!
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 18
Yorum
Yasama Sinan bu yeteneklerle yedek kalırım düşüncesindeyse çalışmaya niyeti yok demektir. O zaman satın gitsin.
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Ben Arfa rafa kalktı
Toplam 6
Yorum
Aslan SNEIJDER VARKEN GEREKSIZ BU YIL ICINDE YURT ICI VEYA YURT DISINDAN GENC VE UCUZ KALITELI GENCLERI TAKIBE ALIN GENC SNEIJDERLER BULUN
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