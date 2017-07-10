'Bekleme yapma'
Futbolcularıyla Topuk Yaylası kampının değerlendirmesini yapan sarı-lacivertli hoca, bir konunun altını net şekilde çizdi: Geride asla bekleme yapmayın, öne çıkın. Önde oynayın, önde basın!
Valbuena , Mehmet Ekici ve önde oynatılırsa Dirar transferleri bu sıkıntıyı büyük ölçüde giderdi. En az bir golcü ve bir kanat oyuncusu daha alınarak hücum gücü iyice artırılacak. Zaten Aykut Kocaman da sistemini de "ileride oyun" üzerine kurdu. Topuk Yaylası'nda futbolcularına hep bu mesajı verdi.
Kocaman, kamp sonrası öğrencileriyle 'son durum' değerlendirmesi yapıp uyarılarda bulunurken, bu konunun altını bir kez daha çizdi.
İşte madde madde Aykut Kocaman'ın uyarıları:
-Hata yaptığınız zaman üzerinden durmaktan vazgeçin. Biz Fenerbahçe'yiz, başımız her zaman dik olmak zorunda.
-Adam adama oynamayacağız, unutun. Bunu kesinlikle unutun!
-Geride bekleme yapmayın, öne çıkın. Önde oynayın, önde basın.
-Topu rakibe bırakmayın, topla biz oynayacağız.
-Bizden güçlü takımlarla da oynayacağız. Onları ancak fiziğimizle yenebiliriz. Daha çok çalışacağız. İyi dinlenin, kendinize iyi bakın.
-Önde pres yapmazsak, defanstakiler tek başına savunma yapamaz. Hücumcular da defansa yardım edecek. Takım olmak bu demektir.
POZİSYONU DOĞRU AL
Topuk Yaylası'nda ağır bir kamp dönemi geçiren Fenerbahçe, Dühazırlık maçında Juventus Bükreş'in karşısına yorgun çıktı. Aykut Kocaman, 3-2 kaybedilen maçın ardından, "İlk yarıda en önemli problemimiz, özellikle atak halinde iken pozisyon kayıplarıydı. Önde oynamak çok güzel ama doğru pozisyon alamamak çok fazla pozisyon verme durumu yaratıyor. Bunları gidermeye çalışacağız" açıklamasını yapmıştı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:21
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Yorum
fgh sneijder gitsin
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Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
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