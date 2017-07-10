''Amacım uzun yıllar oynamak''

Dokuz yıldır alt yapısında oynadığı F.Bahçe'de ilk kez Bükreş maçıyla A takımda forma giyen Oğuz Kağan Güçtekin, uzun yıllar sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini söyledi. Genç futbolcu, "Televizyonda izlediğim isimlerle aynı sahada olmak gurur verici" diye konuştu.