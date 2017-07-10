 ''Amacım uzun yıllar oynamak'' – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Amacım uzun yıllar oynamak''

    ''Amacım uzun yıllar oynamak''
    Dokuz yıldır alt yapısında oynadığı F.Bahçe'de ilk kez Bükreş maçıyla A takımda forma giyen Oğuz Kağan Güçtekin, uzun yıllar sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini söyledi. Genç futbolcu, "Televizyonda izlediğim isimlerle aynı sahada olmak gurur verici" diye konuştu.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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