Wiel gidiyor

Kanarya'ya Emenike'den sonra bir müjdeli haber de Wiel'den gelecek gibi duruyor. Takımda istenmeyen Hollandalı futbolcuyla Udinese'nin ilgilendiği belirtildi. Sarı- lacivertliler fazla zarar etmeden, faydalanamadığı oyuncudan kurtulmaya çalışıyor.