 Wiel gidiyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Wiel gidiyor

    Wiel gidiyor
    Kanarya'ya Emenike'den sonra bir müjdeli haber de Wiel'den gelecek gibi duruyor. Takımda istenmeyen Hollandalı futbolcuyla Udinese'nin ilgilendiği belirtildi. Sarı- lacivertliler fazla zarar etmeden, faydalanamadığı oyuncudan kurtulmaya çalışıyor.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:30
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