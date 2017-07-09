 Volkan Şen devri bitti – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    devri bitti

    Volkan Şen devri bitti

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Bursaspor'dan renklerine bağladığı ile yollar resmen ayrıldı.

    Sarı-lacivertli yönetim, karşılıklı fesih işlemlerini resmi sitesinden de duyurdu. Tecrübeli oyuncunun bedavaya ayrıldığı iddia ediliyordu ancak gerçekte durum bu şekilde değil. 300 bin euro'luk alacağını kulüpte bırakan Volkan, 700 bin euro daha vererek ayrıldı. Böylece 1 milyon euro'ya iş tamamlandı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:19
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