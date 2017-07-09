 Valbuena’ya sevgi seli – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’ya sevgi seli

    Valbuena’ya sevgi seli
    Sarı-lacivertli taraftarlar ilk kez Mathieu 'yı izleme şansını buldu. Düzceli Fenerbahçeliler yeni transferlerine büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde yumruk şov için tribüne çağırdılar. Yerli futbolcular ona bu konuda yardımcı oldu. 33 yaşındaki futbolcunun kalitesi daha ilk maçtan kendini belli etti
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena’ya sevgi seli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.