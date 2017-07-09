Teodor’u yazdılar

Polonya'nın Przeglad Sportowy Gazetesi, F.Bahçe'nin forvet arayışlarında Anderlecht'ten Lukazs Teodorczyk için araştırma yaptığını yazdı. Geçen yıl Belçika Ligi'nde go kralı olan Teodor'un bonservis bedelinin yüksek olması ve kulübünün kiralamaya yanaşmaması sebebiyle transfer ihtimali başlamadan bitti.