Snodgrass Sunderland'a, Lens Fenerbahçe'ye
Sunderland, Snodgrass’ı alırsa Hollandalı yıldızın gidişine onay verecek. Fenerbahçe, bonservis bedelinin düşmesini bekliyor
Mahmut Uslu "6 kez görüştük, Lens istediğimiz seviyeye geldi. Sunderland'i bekliyoruz" demişti. Sunderland cephesinden de keyifli haberler geldi. Kırmızı-beyazlılar, Lens ile aynı pozisyonda oynayan Roberd Snodgrass'a kanca attı. Onu alırlarsa, Lens'i uygun bonservis ile F.Bahçe'ye yollamaya sıcak bakıyorlar.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:42
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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