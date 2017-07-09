 Perez'e hücum – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Perez'e hücum

    Perez'e hücum

    Aykut Kocaman, RVP ve Fernandao ile tüm sezonu götürmenin zor olduğunu belirtip iyi bir santrfor istedi. Hedefte Arsenal’den ayrılacak var

    Sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi. Mehmet Ekici, Dirar, Valbuena ve Kameni transferlerinin ardından en büyük eksiklik golcü bir futbolcunun kadroda bulunmaması. Fernandao kolu kırıldıktan sonra kampa kilolu ve formsuz döndü. Van Persie geçmişe göre çok istekli ancak form düzeyi güvenilir seviyede değil. Bu sebeple teknik direktör Aykut Kocaman mutlaka bir santrfor alınmasını istedi. Tecrübeli hoca, yönetime Lucas Perez'in adını verdi. 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile 2020'ye kadar kontratı var. İngiliz ekibi kiralamaya sıcak yaklaşıyor.

    İSPANYA HAYAL
    , İngiltere'de aradığını bulamadığı için İspanya'ya geri dönmeyi düşünüyordu. Ancak 28 yaşındaki futbolcu istediği teklifleri bir türlü alamadı. İspanyol futbolcu böylece daha önce sıcak bakmadığı Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeye başladı. Sarı-lacivertli idarecilerin kısa süre içinde Ada'ya çıkarma yapacağı öğrenildi.

    PAS YÜZDESi ÇOK YÜKSEK
    Aykut Kocaman'ın Lucas Perez'i çok istemesinin en önemli nedeni oyuncunun farklı özelliklere sahip olması. Düzgün bir vuruş stili olan 28 yaşındaki futbolcu, top saklamada, kilit pas atmada ve uzaktan şutlarda usta. İkili mücadelerde de sağlam. Hava topu ve savunmaya katkısının düşük olması olumsuz özellikleri. Lucas Perez geçen sezon ligde 11 maçta forma giydi. Hiç 90 dakika sahada kalamazken 1 gol attı.

    REMY YEDEKTE
    Kanarya, Lucas Perez transferini istediği aşamaya getiremezse elini yine de İngiltere'den çekmeyecek. Loic Remy ve Michy Batshuayi de gündemdeki diğer golcüler. Fenerbahçe forvet transferini Ada'dan yapacak. Ancak yönetim şu anda bütün mesaisini Lucas Perez için harcama kararı aldı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:11
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