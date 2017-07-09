Perez'e hücum
Aykut Kocaman, RVP ve Fernandao ile tüm sezonu götürmenin zor olduğunu belirtip iyi bir santrfor istedi. Hedefte Arsenal’den ayrılacak Lucas Perez var
İSPANYA HAYAL
Lucas Perez, İngiltere'de aradığını bulamadığı için İspanya'ya geri dönmeyi düşünüyordu. Ancak 28 yaşındaki futbolcu istediği teklifleri bir türlü alamadı. İspanyol futbolcu böylece daha önce sıcak bakmadığı Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeye başladı. Sarı-lacivertli idarecilerin kısa süre içinde Ada'ya çıkarma yapacağı öğrenildi.
PAS YÜZDESi ÇOK YÜKSEK
Aykut Kocaman'ın Lucas Perez'i çok istemesinin en önemli nedeni oyuncunun farklı özelliklere sahip olması. Düzgün bir vuruş stili olan 28 yaşındaki futbolcu, top saklamada, kilit pas atmada ve uzaktan şutlarda usta. İkili mücadelerde de sağlam. Hava topu ve savunmaya katkısının düşük olması olumsuz özellikleri. Lucas Perez geçen sezon ligde 11 maçta forma giydi. Hiç 90 dakika sahada kalamazken 1 gol attı.
REMY YEDEKTE
Kanarya, Lucas Perez transferini istediği aşamaya getiremezse elini yine de İngiltere'den çekmeyecek. Loic Remy ve Michy Batshuayi de gündemdeki diğer golcüler. Fenerbahçe forvet transferini Ada'dan yapacak. Ancak yönetim şu anda bütün mesaisini Lucas Perez için harcama kararı aldı.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:11
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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