Perez'e hücum

Sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi.transferlerinin ardından en büyük eksiklik golcü bir futbolcunun kadroda bulunmaması.kolu kırıldıktan sonra kampavedöndü.geçmişe göre çok istekli ancak form düzeyi güvenilir seviyede değil. Bu sebeple teknik direktörmutlaka bir santrfor alınmasını istedi. Tecrübeli hoca, yönetime'in adını verdi. 28 yaşındaki futbolcununile 2020'ye kadar kontratı var. İngiliz ekibi kiralamaya sıcak yaklaşıyor.aradığını bulamadığı için'yageri dönmeyi düşünüyordu.Ancakfutbolcuistediği teklifleri bir türlüalamadı.futbolcu böylecedaha önce sıcak bakmadığı'nin teklifini düşünmeyebaşladı. Sarı-lacivertli idarecilerinkısa süre içinde'yaçıkarma yapacağı öğrenildi.Aykut Kocaman'ın Lucas Perez'i çok istemesinin en önemli nedeni oyuncunun farklı özelliklere sahip olması. Düzgün bir vuruş stili olan 28 yaşındaki futbolcu, top saklamada, kilit pas atmada ve uzaktan şutlarda usta. İkili mücadelerde de sağlam. Hava topu ve savunmaya katkısının düşük olması olumsuz özellikleri. Lucas Perez geçen sezon ligde 11 maçta forma giydi. Hiç 90 dakika sahada kalamazken 1 gol attı.Kanarya, Lucas Perez transferini istediği aşamaya getiremezse elini yine de İngiltere'den çekmeyecek. Loic Remy ve Michy Batshuayi de gündemdeki diğer golcüler. Fenerbahçe forvet transferini Ada'dan yapacak. Ancak yönetim şu anda bütün mesaisini Lucas Perez için harcama kararı aldı.