Oğuz’a kanca

F.Bahçe'nin gelecek vaad eden genç futbolcusu Oğuz Kaan'a Alkmaar talip oldu. Ancak Hollanda ekibinin, orta saha oyuncusu için yaptığı teklif reddedildi. Sarı- lacivertlilerin ciddi beklentisi var. 18'lik futbolcu Kadıköy'deki maçlarda top toplayıcılık yapmıştı.