 Oğuz’a kanca – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Oğuz’a kanca

    Oğuz’a kanca
    F.Bahçe'nin gelecek vaad eden genç futbolcusu Oğuz Kaan'a Alkmaar talip oldu. Ancak Hollanda ekibinin, orta saha oyuncusu için yaptığı teklif reddedildi. Sarı- lacivertlilerin ciddi beklentisi var. 18'lik futbolcu Kadıköy'deki maçlarda top toplayıcılık yapmıştı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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