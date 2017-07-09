Ogeday’ı kullanacaklar

Türkiye Kürek Federasyonu, 2017 Survivor şampiyonu olan Fenerbahçe Kürek Takımı sporcusu Ogeday Girişken'in popülerliğinden faydalanacak. Başkan İlhami İşseven, "Ogeday, kürek sporunun daha fazla ilgi görmesi için bize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.