 Ogeday’ı kullanacaklar – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Ogeday’ı kullanacaklar

    Ogeday’ı kullanacaklar
    Türkiye Kürek Federasyonu, 2017 Survivor şampiyonu olan Fenerbahçe Kürek Takımı sporcusu Ogeday Girişken'in popülerliğinden faydalanacak. Başkan İlhami İşseven, "Ogeday, kürek sporunun daha fazla ilgi görmesi için bize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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