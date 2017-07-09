Nasıl oynadılar?

VALBUENA: Hala alışma döneminde. Takım arkadaşlarının onun temposuna ve paslarına alışması zaman alacak.



MEHMET EKİCİ: F.Bahçe'yi çabuk sahipendi. 6 ay futbol oynamadığı için maça çıkmayı çok özlemiş. 2 harika gol attı.



OZAN TUFAN: İstenilen seviyede değil. Gözden çıkarılma ifadeleri onu biraz toparlamış. Yine de çok yol kat etmesi gerek.



ŞENER: Geçen sezon iyi bir çıkış yakalamıştı. Hem uyumsuz hem de formsuzdu. Bu haliyle Dirar'dan formayı alması zor.