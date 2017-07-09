 Nasıl oynadılar? – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Nasıl oynadılar?

    Nasıl oynadılar?
    VALBUENA: Hala alışma döneminde. Takım arkadaşlarının onun temposuna ve paslarına alışması zaman alacak.

    MEHMET EKİCİ: F.Bahçe'yi çabuk sahipendi. 6 ay futbol oynamadığı için maça çıkmayı çok özlemiş. 2 harika gol attı.

    OZAN TUFAN: İstenilen seviyede değil. Gözden çıkarılma ifadeleri onu biraz toparlamış. Yine de çok yol kat etmesi gerek.

    ŞENER: Geçen sezon iyi bir çıkış yakalamıştı. Hem uyumsuz hem de formsuzdu. Bu haliyle Dirar'dan formayı alması zor.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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