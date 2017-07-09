Nasıl oynadılar?
MEHMET EKİCİ: F.Bahçe'yi çabuk sahipendi. 6 ay futbol oynamadığı için maça çıkmayı çok özlemiş. 2 harika gol attı.
OZAN TUFAN: İstenilen seviyede değil. Gözden çıkarılma ifadeleri onu biraz toparlamış. Yine de çok yol kat etmesi gerek.
ŞENER: Geçen sezon iyi bir çıkış yakalamıştı. Hem uyumsuz hem de formsuzdu. Bu haliyle Dirar'dan formayı alması zor.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:28
-
Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
-
İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
-
Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
Nasıl oynadılar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.