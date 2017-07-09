 Lens Fener'e koşuyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Fener'e koşuyor

    Lens Fener'e koşuyor

    Sunderland, Snodgrass’ı alırsa Hollandalı yıldızın gidişine onay verecek. Fenerbahçe, bonservis bedelinin düşmesini bekliyor.

    Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla gönülleri çelen Jeremain Lens, kiralık sözleşmesi bitince istemeye istemeye Sunderland'a dönmüştü. Hollandalı yıldız kariyerine Kanarya'da devam etmek istemesine rağmen hem kulübünün hem de kendisinin yüksek ücret isteği kabul görmemişti.

    Mahmut Uslu "6 kez görüştük, istediğimiz seviyeye geldi. Sunderland'i bekliyoruz" demişti. Sunderland cephesinden de keyifli haberler geldi. Kırmızı-beyazlılar, Lens ile aynı pozisyonda oynayan Roberd Snodgrass'a kanca attı. Onu alırlarsa, Lens'i uygun bonservis ile F.Bahçe'ye yollamaya sıcak bakıyorlar.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:36
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