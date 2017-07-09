Lens Fener'e koşuyor
Sunderland, Snodgrass’ı alırsa Hollandalı yıldızın gidişine onay verecek. Fenerbahçe, bonservis bedelinin düşmesini bekliyor.
Mahmut Uslu "6 kez görüştük, Lens istediğimiz seviyeye geldi. Sunderland'i bekliyoruz" demişti. Sunderland cephesinden de keyifli haberler geldi. Kırmızı-beyazlılar, Lens ile aynı pozisyonda oynayan Roberd Snodgrass'a kanca attı. Onu alırlarsa, Lens'i uygun bonservis ile F.Bahçe'ye yollamaya sıcak bakıyorlar.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:36
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F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
Toplam 4
Yorum
team system bjk Ekcinin yanındaki adam Ekiciyi öpmüş ve hızını alamamış galiba .
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Semih Kaya, Sparta Prag'da
Toplam 14
Yorum
bjkli Sparta Prag nasıl böyle bir hata yapıyor, yas tahtaya basıyor hakkaten anlamadım. İlk iki maçta anlarlar hatalarını.
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Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Toplam 40
Yorum
audamars Tatlı veda buna denir hiç uzatmadan kırmadan !
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