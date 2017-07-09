Kocaman: Ayaklar çok yorgun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşma sonrası skorun değil oyunun önemli olduğunu söyledi. Deneyimli hoca "Arka arkaya yediğimiz gollere takım tepki vermek istedi. Ancak şu an ayaklar çok yorgun" dedi. Mehmet Ekici'yi kazanma adına iyi bir maç olduğunu kaydeden Kocaman 3. bölgedeki top kayıplarını düzeltmeleri gerektiğini söyledi, 27 Temmuz'daki Avrupa Ligi maçına hazır çıkacaklarını kaydetti.