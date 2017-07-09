Kemalettin kadar atamadı

Kanarya, Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a göndermenin mutluluğunu yaşarken oyuncunun bir hayli komik istatistikleri var. Forvet mevkiinde oynayan Nijeryalı çubuklu forma ile 20 gol attı. Orta saha Kemalettin ve stoper Lugano 21'er kaydetti. Beğenilmeyen Güiza'nın bile 23 golü var.