Sarı-lacivertli takımın stoperi Martin Skrtel , dün basın toplantısı düzenledi. Slovak oyuncu geçtiğimiz sezon en büyük hatalarının büyük-küçük maç ayrımı yapmaları olduğunu belirtti. 33 yaşındaki savunmacı "Profesyonel futbolcu maç seçmez. Her puan bizim için önemlidir. Geçen sezon da bunu gördük. Büyük takımlara karşı iyi konsantre olduk, iyi oyunlar sergiledik. Kağıt üzerindeki kolay maçlarda birçok puan yitirdik. Ligdeki yerimiz de bu yüzden zirveden uzak oldu. Bu sezon bunu çözmemiz gerekiyor. Her maç büyüktür. Galatasaray maçı da 3 puan, bir başka maç da. Hepsini aynı konsantrasyonla oynamalıyız" diye konuştu.Martin Skrtel, Süper Lig ile Premier Lig'i sertlik bakımından kıyasladı. Slovak oyuncu, Türkiye'de hakemlerin ikili mücadelelerde çok kolay faul çalmasından yakındı.Skrtel şöyle konuştu: "İngiltere'de sertliğe daha çok izin var. Faul yaptığımda hakem 'Daha dikkatli ol' diyor. Topu temiz kazandığımda iyi iş yaptığımı söylüyor. Türkiye'de faullerde kolay kart gösteriyorlar. Savunma oyuncuları için bu kolay bir durum değil"Beşiktaş son 2 yılın şampiyonu. Kendilerini favori görüyorlardır ama biz de işimize konsantre olduk. Hırsımız yüksek. Kendimize güveniyoruz.'yi eski günlerine geri döndürmek istiyoruz"Kjaerile iyi ikili olduk. Hem saha içinde hem saha dışında iyi anlaştığım bir isim. Kalmasını tabii ki isterim. Ama hem kendisinin hem de kulübün başka bir düşüncesi varsa bunu da kabul etmek zorundayız.Türkiye'de futbol oynadığım ilk dönemlerde bir hayli şaşırdım. Gerçekten çok zorlu bir liginiz var.Birkaç maç oynadıktan sonra ne kadar iyi bir lig olduğunu anladım. Çok iyi oyuncular var. Kaliteli isimler burada. Sahada sürekli mücadele var. Ligin seviyesi beklediğimin çok üstünde. Her takımın iyi forvetleri var. Hızlılar ve güçlüler. Onlara karşı oynamak vel"Vatandaşım Stoch çok iyi bir oyuncu. Geçen sezona iyi başladı.. Sonrasında ne oldu bilmiyorum ama daha az oynamaya başladı. Hem insan hem futbolcu olarakçok sevdiğim bir isim. Umarım bu sezon daha fazla şans bulur. Onda büyük bir kalite var"Krasnodar maçında önemli bir hata yapmıştım.ama futbol hatalar oyunu. Futbolun içinde bunlar var. Geçmişi unuttum, yeni sezona bakıyorum. Sadece yeni sezona konsantre olmuş durumdayım. Geçmişten ders almalıyız amÇok şaşırdım. İdmanda gerçekten çok iyi işler yapıyor. Bu takımın büyük ve önemli bir parçası olacak. Harika bir oyuncuÇok tecrübeliMonaco'da kendisini göstermiş bir isim. Kalitesiyle de takımımıza bu sezon önemli katkıları olacaktırOnu anlatmaya gerek bile yok. Herkes yakından tanıyor. Çok iyi bir futbolcuKısa sürede farkını gösterecektirYıllarda İspanya Ligi'nde forma giydi. Çok büyük bir tecrübeye sahip. Sezon içinde Volkan ile birlikte faydalı olacak