 Her maç büyüktür – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Her maç büyüktür

    Her maç büyüktür

    F.Bahçe’nin stoperi profesyonel futbolcunun maç seçme lüksü olmadığını söyledi. Slovak savunmacı “Geçen sezon büyük takımlara karşı iyiydik. Kağıt üzerindeki kolay maçları kaybettik. Bu sezon bunu çözmeliyiz” dedi

    Sarı-lacivertli takımın stoperi Martin , dün basın toplantısı düzenledi. Slovak oyuncu geçtiğimiz sezon en büyük hatalarının büyük-küçük maç ayrımı yapmaları olduğunu belirtti. 33 yaşındaki savunmacı "Profesyonel futbolcu maç seçmez. Her puan bizim için önemlidir. Geçen sezon da bunu gördük. Büyük takımlara karşı iyi konsantre olduk, iyi oyunlar sergiledik. Kağıt üzerindeki kolay maçlarda birçok puan yitirdik. Ligdeki yerimiz de bu yüzden zirveden uzak oldu. Bu sezon bunu çözmemiz gerekiyor. Her maç büyüktür. Galatasaray maçı da 3 puan, bir başka maç da. Hepsini aynı konsantrasyonla oynamalıyız" diye konuştu.

    Martin Skrtel, Süper Lig ile Premier Lig'i sertlik bakımından kıyasladı. Slovak oyuncu, Türkiye'de hakemlerin ikili mücadelelerde çok kolay faul çalmasından yakındı.

    'ÇABUK KART ÇIKIYOR'
    Skrtel şöyle konuştu: "İngiltere'de sertliğe daha çok izin var. Faul yaptığımda hakem 'Daha dikkatli ol' diyor. Topu temiz kazandığımda iyi iş yaptığımı söylüyor. Türkiye'de faullerde kolay kart gösteriyorlar. Savunma oyuncuları için bu kolay bir durum değil"

    'HIRSIMIZ YÜKSEK'
    Beşiktaş son 2 yılın şampiyonu. Kendilerini favori görüyorlardır ama biz de işimize konsantre olduk. Hırsımız yüksek. Kendimize güveniyoruz. Fenerbahçe'yi eski günlerine geri döndürmek istiyoruz"

    'SİMON KJAER KALSIN'
    Kjaer ile iyi ikili olduk. Hem saha içinde hem saha dışında iyi anlaştığım bir isim. Kalmasını tabii ki isterim. Ama hem kendisinin hem de kulübün başka bir düşüncesi varsa bunu da kabul etmek zorundayız. Profesyonel oyun böyle"

    'SÜPER LİG ÇOK ZORLU'
    Türkiye'de futbol oynadığım ilk dönemlerde bir hayli şaşırdım. Gerçekten çok zorlu bir liginiz var. Seviyesi yüksek. Birkaç maç oynadıktan sonra ne kadar iyi bir lig olduğunu anladım. Çok iyi oyuncular var. Kaliteli isimler burada. Sahada sürekli mücadele var. Ligin seviyesi beklediğimin çok üstünde. Her takımın iyi forvetleri var. Hızlılar ve güçlüler. Onlara karşı oynamak ve savunmak kolay değil"

    'STOCH ÇOK KALİTELİ'
    Vatandaşım Stoch çok iyi bir oyuncu. Geçen sezona iyi başladı. Önemli goller attı. Sonrasında ne oldu bilmiyorum ama daha az oynamaya başladı. Hem insan hem futbolcu olarak Stoch çok sevdiğim bir isim. Umarım bu sezon daha fazla şans bulur. Onda büyük bir kalite var"

    'KRASNODAR'I UNUTTUM'
    Krasnodar maçında önemli bir hata yapmıştım. Beni mutlu etmeyen bir andı ama futbol hatalar oyunu. Futbolun içinde bunlar var. Geçmişi unuttum, yeni sezona bakıyorum. Sadece yeni sezona konsantre olmuş durumdayım. Geçmişten ders almalıyız am

    YENİLER İÇİN NELER DEDİ?

    MEHMET EKİCİ: Çok şaşırdım. İdmanda gerçekten çok iyi işler yapıyor. Bu takımın büyük ve önemli bir parçası olacak. Harika bir oyuncu.
    NABİL DİRAR: Çok tecrübeli. Monaco'da kendisini göstermiş bir isim. Kalitesiyle de takımımıza bu sezon önemli katkıları olacaktır.
    MATHİEU VALBUENA: Onu anlatmaya gerek bile yok. Herkes yakından tanıyor. Çok iyi bir futbolcu. Kısa sürede farkını gösterecektir.
    CARLOS KAMENİ: Yıllarda İspanya Ligi'nde forma giydi. Çok büyük bir tecrübeye sahip. Sezon içinde Volkan ile birlikte faydalı olacak.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:15
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