Her maç büyüktür
F.Bahçe’nin stoperi profesyonel futbolcunun maç seçme lüksü olmadığını söyledi. Slovak savunmacı “Geçen sezon büyük takımlara karşı iyiydik. Kağıt üzerindeki kolay maçları kaybettik. Bu sezon bunu çözmeliyiz” dedi
Martin Skrtel, Süper Lig ile Premier Lig'i sertlik bakımından kıyasladı. Slovak oyuncu, Türkiye'de hakemlerin ikili mücadelelerde çok kolay faul çalmasından yakındı.
'ÇABUK KART ÇIKIYOR'
Skrtel şöyle konuştu: "İngiltere'de sertliğe daha çok izin var. Faul yaptığımda hakem 'Daha dikkatli ol' diyor. Topu temiz kazandığımda iyi iş yaptığımı söylüyor. Türkiye'de faullerde kolay kart gösteriyorlar. Savunma oyuncuları için bu kolay bir durum değil"
'HIRSIMIZ YÜKSEK'
Beşiktaş son 2 yılın şampiyonu. Kendilerini favori görüyorlardır ama biz de işimize konsantre olduk. Hırsımız yüksek. Kendimize güveniyoruz. Fenerbahçe'yi eski günlerine geri döndürmek istiyoruz"
'SİMON KJAER KALSIN'
Kjaer ile iyi ikili olduk. Hem saha içinde hem saha dışında iyi anlaştığım bir isim. Kalmasını tabii ki isterim. Ama hem kendisinin hem de kulübün başka bir düşüncesi varsa bunu da kabul etmek zorundayız. Profesyonel oyun böyle"
'SÜPER LİG ÇOK ZORLU'
Türkiye'de futbol oynadığım ilk dönemlerde bir hayli şaşırdım. Gerçekten çok zorlu bir liginiz var. Seviyesi yüksek. Birkaç maç oynadıktan sonra ne kadar iyi bir lig olduğunu anladım. Çok iyi oyuncular var. Kaliteli isimler burada. Sahada sürekli mücadele var. Ligin seviyesi beklediğimin çok üstünde. Her takımın iyi forvetleri var. Hızlılar ve güçlüler. Onlara karşı oynamak ve savunmak kolay değil"
'STOCH ÇOK KALİTELİ'
Vatandaşım Stoch çok iyi bir oyuncu. Geçen sezona iyi başladı. Önemli goller attı. Sonrasında ne oldu bilmiyorum ama daha az oynamaya başladı. Hem insan hem futbolcu olarak Stoch çok sevdiğim bir isim. Umarım bu sezon daha fazla şans bulur. Onda büyük bir kalite var"
'KRASNODAR'I UNUTTUM'
Krasnodar maçında önemli bir hata yapmıştım. Beni mutlu etmeyen bir andı ama futbol hatalar oyunu. Futbolun içinde bunlar var. Geçmişi unuttum, yeni sezona bakıyorum. Sadece yeni sezona konsantre olmuş durumdayım. Geçmişten ders almalıyız am
YENİLER İÇİN NELER DEDİ?
MEHMET EKİCİ: Çok şaşırdım. İdmanda gerçekten çok iyi işler yapıyor. Bu takımın büyük ve önemli bir parçası olacak. Harika bir oyuncu.
NABİL DİRAR: Çok tecrübeli. Monaco'da kendisini göstermiş bir isim. Kalitesiyle de takımımıza bu sezon önemli katkıları olacaktır.
MATHİEU VALBUENA: Onu anlatmaya gerek bile yok. Herkes yakından tanıyor. Çok iyi bir futbolcu. Kısa sürede farkını gösterecektir.
CARLOS KAMENİ: Yıllarda İspanya Ligi'nde forma giydi. Çok büyük bir tecrübeye sahip. Sezon içinde Volkan ile birlikte faydalı olacak.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:15
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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