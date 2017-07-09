 Fransız Kjaer – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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HEPSİ
    09 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fransız

    Fransız Kjaer
    Kariyerine Milan'da devam etmek isteyen Simon Kjaer'e bir talip daha çıktı. Danimarkalı stopere, Beşiktaşlı Marcelo ile ilgilenen Lyon'un da kanca attığı iddia edildi. Ancak 'in eşi Elina Gollert, Milano'da yaşamak istiyor.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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