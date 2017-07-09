Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe Futbol Takımı, Romanya ekibi Juventus Bükreş'le yapılan hazırlık maçı sonrası İstanbul'a gitti.
Düzce 18 Temmuz Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Juventus Bükreş'e 3-2 yenilen sarı-lacivertli takım, müsabakanın ardından taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Futbolcular takım otobüsüne binmeden önce taraftarlarla fotoğraf çektirdi, formalarını imzaladı.
Daha sonra stattan ayrılan kafile, polis koruması eşliğinde TEM otoyoluna girerek İstanbul'a hareket etti.
Düzce'de kulüp tesislerinde 8 gün kamp yapan ekip, bu sürede sadece Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla hazırlık maçı yaptı.
Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, burada 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla hazırlık maçı yapacak.
Sarı- lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda çıkacak.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:41
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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