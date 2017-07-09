 F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması

    F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması

    Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yaptığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin üst adalesinde ödem belirlendi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edildiği bildirildi.

    Günü izinli olarak geçiren Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin Can Bartu Tesisleri'nde tedavi programını yerine getirdiği kaydedildi.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:24
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