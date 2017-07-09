F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yaptığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin üst adalesinde ödem belirlendi.
Günü izinli olarak geçiren Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin Can Bartu Tesisleri'nde tedavi programını yerine getirdiği kaydedildi.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:24
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 17
Yorum
ibo Pepeye yasli diyen salataliklar, Emre icin niye aynisini yazmiyorlar?
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Aziz Yıldırım’ı çok kızdırdılar
Toplam 6
Yorum
ZX Bu adamıda herşey çileden çıkartıyor.Sabiha gökçendede olay çıkartmıştı.
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Snodgrass Sunderland'a, Lens Fenerbahçe'ye
Toplam 5
Yorum
Ahmet Sunderland küme düşmedi mi? küme düşerse serbest kalır maddesi olması lazım Lens'in sözleşmesinde.
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