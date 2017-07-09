Favori sarı forma

Sarı-lacivertliler yeni sezon formalarını önceki gün tanıştıştı. Taraftarlar en çok sarı formayı beğendi. Çubuklu ve sarı forma satışları iyi gidiyor. Yetişkin formaları 169, genç formaları 129, çocuk ise 119 TL'den satılıyor. Yönetim yeni sezonda taraftarların stada bu formalarla gelmesini istiyor.