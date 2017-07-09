 Emre Mor’da rakip Celta – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    ’da rakip Celta

    Emre Mor’da rakip Celta
    Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un bu sezon pişmesi için kiraya vereceği ile yakından ilgileniyor. 19 yaşındaki oyuncunun menajeri Muzzy Özcan'ın gelecek hafta İstanbul'da yöneticilerle masaya oturacağı iddia ediliyordu. Dortmund ise Emre Mor'un İspanya'da daha iyi bir eğitimden geçeceğini düşündüğü için Celta Vigo ile görüşmelere başladı. Ancak sarılacivertlilerin oyuncuya çok daha yüksek bir maaş önermesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta durumu netleşecek.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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