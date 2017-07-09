Emre Fener'e geri dönüyor
Başkan Aziz Yıldırım’ın da onaylamasının ardından operasyon düğmesine basılacak. Başakşehir “evet” derse Emre Belözoğlu yeniden Fener forması giyecek
Ancak bu transferi gerçekleştirmek kolay değil. Şampiyonluğu hedefleyen, Devler Ligi'nde ise gruplara kalmak isteyen Başakşehir, kaptanını bırakmaya pek niyetli görünmüyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın "Yerine oyuncu almadan Emre'yi vermem" dediği belirtilse de tecrübeli yıldızın futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istemesi transferi "gerçekleşebilir" kılıyor.
ÖNCE ALLAH, SONRA GÜMÜŞDAĞ İSTEMELİ
F.Bahçe'ye dönüş fikri, Emre Belözoğlu'nu da heyecanlandırıyor. Başakşehir'le birlikte Slovenya kampına hareketten önce Fotomaç'a açıklamalar yapan deneyimli yıldız, "Benimle ilgili düşünceleri duyuyorum. F.Bahçe'den direkt konuştuğum kimse yok. Bu işin olması için önce Allah'ın, sonra Göksel başkanın istemesi lazım" ifadelerini kullandı. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini belirten Emre, "Bu işler nasip kısmet işleri. Tek endişem, bana en zor zamanımda sahip çıkan Göksel başkanın üzülmesi" dedi.
Emre BOL
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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