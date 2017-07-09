Emre Fener'e geri dönüyor

Başkan Aziz Yıldırım’ın da onaylamasının ardından operasyon düğmesine basılacak. Başakşehir “evet” derse Emre Belözoğlu yeniden Fener forması giyecek

Kadrosunu flaş isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, bomba bir transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor. Gündemdeki isim yabancı değil; Emre Belözoğlu! Aykut Kocaman, 36 yaşındaki eski öğrencisinin transfer edilmesi için yönetime rapor verdi. Eğer başkan Aziz Yıldırım da onaylarsa, Emre'nin üçüncü kez yuvaya dönüşü için Medipol Başakşehir'le masaya oturulacak.



Ancak bu transferi gerçekleştirmek kolay değil. Şampiyonluğu hedefleyen, Devler Ligi'nde ise gruplara kalmak isteyen Başakşehir, kaptanını bırakmaya pek niyetli görünmüyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın "Yerine oyuncu almadan Emre'yi vermem" dediği belirtilse de tecrübeli yıldızın futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istemesi transferi "gerçekleşebilir" kılıyor.



ÖNCE ALLAH, SONRA GÜMÜŞDAĞ İSTEMELİ

F.Bahçe'ye dönüş fikri, Emre Belözoğlu'nu da heyecanlandırıyor. Başakşehir'le birlikte Slovenya kampına hareketten önce Fotomaç'a açıklamalar yapan deneyimli yıldız, "Benimle ilgili düşünceleri duyuyorum. F.Bahçe'den direkt konuştuğum kimse yok. Bu işin olması için önce Allah'ın, sonra Göksel başkanın istemesi lazım" ifadelerini kullandı. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini belirten Emre, "Bu işler nasip kısmet işleri. Tek endişem, bana en zor zamanımda sahip çıkan Göksel başkanın üzülmesi" dedi.



Emre BOL