 Değeri düşüyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Değeri düşüyor

    Değeri düşüyor
    F.Bahçe iki sezon önce 'Rüya Takım' kadrosunu kurduğunda 'li, Van Persie'li takımın değeri 195.38 milyon euro'yu görmüştü. Ancak art arda 2 sezonun kötü geçmesi ve UEFA ile yapılan anlaşma gereği kadronun zayıflaması değerin de düşmesine neden oldu. Kanarya'nın yeni kadrosu 89.15 milyon euro olarak hesaplandı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:18
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