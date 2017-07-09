 Aziz Yıldırım’ı çok kızdırdılar – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    ’ı çok kızdırdılar

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>’ı çok kızdırdılar

    Yunanistan emniyetinin, tatilini geçirmek için Simi'ye giden Fenerbahçe Başkanı 'ı pasaport kontrolü sırasında kızdırdığı ortaya çıktı.

    Sabah Gazetesi'nden Funda Karayel'in köşe yazısındaki satırlar şöyle: "Fenerbahçe Başkanı , Simi Adası'nı ziyaret etmiş. Ancak pasaport sırasındaki beklemeden sıkılmış. Pasaportunu aldığı gibi Türk sularına dönmüş, haklı."
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:13
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