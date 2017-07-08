Uykusuz her gece
Göreve başladığı iki haftalık süreçte futbolcularını yoğun idman programı ile lige hazırlayan sarı-lacivertli hoca, takımının geçen sezonki tüm maçlarını izledi. Kurmaylarıyla her gün uzun analizler yapan Kocaman, günde sadece 5-6 saat uyku uyudu
02.00'de yatıyor
Aykut hocanın mesaisi elbette ki bunlarla da sınırlı kalmadı. İki idman arasında oyuncularıyla genel ve bireysel toplantılar yapan Kocaman, akşam idmanı sonrası tüm takım dinlenmeye geçerken, yardımcılarıyla birlikte mesaisini sürdürüyor... Aykut Kocaman, transfer gelişmelerini de yakından takip ediyor. Elinden telefon düşmeyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, uykuya ise en erken 02.00'de yatıyor. Kocaman, bu yoğun kampın ardından stres atmak için basın mensuplarının da aralarında bulunduğu bir gösteri maçı yapacaktı. Ancak yorgunluğunu gerekçe göstererek bu maçı ileri bir tarihe erteletti.
Emre BOL
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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Toplam 4
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bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
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Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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