 Uykusuz her gece – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Uykusuz her gece

    Uykusuz her gece

    Göreve başladığı iki haftalık süreçte futbolcularını yoğun idman programı ile lige hazırlayan sarı-lacivertli hoca, takımının geçen sezonki tüm maçlarını izledi. Kurmaylarıyla her gün uzun analizler yapan Kocaman, günde sadece 5-6 saat uyku uyudu

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, tüm enerjisini takıma verdi. Göreve geldiği iki haftalık süreçte gece gündüz mesai yapan tecrübeli hoca, adeta uykuyu unuttu. Kocaman, yoğun idman programından arta kalan zamanlarında Fenerbahçe'nin geçen sezon lig, Avrupa ve kupada oynadığı 57 maçın tamamını izledi. Ayrıca yeni transferler Valbuena, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Kameni'nin eski takımlarında oynadığı birçok maçı kurmaylarıyla birlikte seyreden Kocaman, toplamda 100 maçı hafızasına kaydetti. Mevcut kadrodaki tüm futbolcuların tek tek geçen sezonki performanslarını inceleyen tecrübeli teknik adam, hepsi için ayrı ayrı bireysel program hazırladı.

    02.00'de yatıyor
    Aykut hocanın mesaisi elbette ki bunlarla da sınırlı kalmadı. İki idman arasında oyuncularıyla genel ve bireysel toplantılar yapan Kocaman, akşam idmanı sonrası tüm takım dinlenmeye geçerken, yardımcılarıyla birlikte mesaisini sürdürüyor... , transfer gelişmelerini de yakından takip ediyor. Elinden telefon düşmeyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, uykuya ise en erken 02.00'de yatıyor. Kocaman, bu yoğun kampın ardından stres atmak için basın mensuplarının da aralarında bulunduğu bir gösteri maçı yapacaktı. Ancak yorgunluğunu gerekçe göstererek bu maçı ileri bir tarihe erteletti.

    Emre BOL

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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