 Topluca cuma namazına – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Topluca cuma namazına

    Topluca cuma namazına

    Sarı-lacivertli bazı futbolcular, dün topluca cuma namazına gitti.

    Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, , Aatif, Dirar, kaleci Ertuğrul ile genç oyuncular, cuma namazı için takım otobüsüyle jandarmanın güvenlik önlemi aldığı Bıçkıyanı köyüne gitti.

    Köy camisinde cuma namazını kılan sarı-lacivertli futbolcular, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Futbolcular, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek formalarını imzaladı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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