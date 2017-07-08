 Sporting’ten ikinci çalım! – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Sporting’ten ikinci çalım!

    Sporting’ten ikinci çalım!
    Doumbia'yı F.Bahçe'nin elinden kapan S.Lizbon, Kanarya'nın gündemindeki bir diğer isim Barça'lı 'yu da renklerine kattı. 33 yaşındaki Fransız stoper, Portekiz ekibi ile 1 yıllık sözleşme yaptı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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