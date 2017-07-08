Smolov’dan Fener mesajı

Kanarya'nın forvet transferi için adı geçen Krasnodar'ın Rus golcüsü Fedor Smolov, iddialar hakkında konuştu

Rus basınına açıklama yapan 27 yasındaki golcü, "Su anda bir sey konusmam doğru olmaz. Çünkü kulübümle devam eden sözleşmem var. Ancak Fenerbahçe iyi ve etkileyici bir takım" ifadelerini kullandı.



Golcü futbolcuya F.Bahçe'nin dısında Dortmund ve S.Moskova'nın da talip oldugu öne sürüldü.