 Mehmet Ekici'ye nazar değdi! – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'ye nazar değdi!

    Mehmet Ekici'ye nazar değdi!

    Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında 2 gol birden atan , sakatlanarak kenara geldi.

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık maçında sakatlandı. Juventus Bükreş maçında iki gol birden atan başarılı orta saha, kenara "beni değiştirin" işareti vererek oyundan çıktı

    Kasığında çekme olduğu ifade edilen Mehmet Ekici'ye kenarda tedavi uygulandı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, riske girmeden yıldız oyuncuyu hemen kenara aldı.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:40
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