Mehmet Ekici'ye nazar değdi!
Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında 2 gol birden atan Mehmet Ekici, sakatlanarak kenara geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık maçında sakatlandı. Juventus Bükreş maçında iki gol birden atan başarılı orta saha, kenara "beni değiştirin" işareti vererek oyundan çıktı
Kasığında çekme olduğu ifade edilen Mehmet Ekici'ye kenarda tedavi uygulandı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, riske girmeden yıldız oyuncuyu hemen kenara aldı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:40
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
Ahmet Kışlalı GS Adam için arpalıktı Rikerink- D.jong -Hafta sonları Dominik -ibizada gece kulübü 4 tane hoca yollama -son hocaya hakaret ettirmeler.
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
iyi herkesin dilinde sneijderin performansı hangi büyük takıma nasıl bi performans göstermişse eksik kalmış fenere boş beleş gol atmakla olmuyor
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Yeni uçaklar yola çıkıyor
Toplam 21
Yorum
yaşar ersoyu 32 yaşındaki oyuncularla geleceğin takımı kurulur mu?Onu bırakta acele sağ bek sol bek ön libero ve kanat transferlerini yap.
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