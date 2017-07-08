 Karavaiev: Ben de anlamadım – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : Ben de anlamadım

    Karavaiev: Ben de anlamadım
    Devre arasında kiralık geldiği F.Bahçe'de şans bulamayınca Ukrayna'ya geri dönen , Türkiye macerasının kariyerine çok şey kattığını söyledi. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan oyuncu, "Van Persie, Skrtel gibi dünya yıldızlarıyla birlikte oynadım. Sonra birden Advocaat beni kesti. Ne oldu ben de anlamadım" dedi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karavaiev: Ben de anlamadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.