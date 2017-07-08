Kaptan 1 yıl uzattı

F.Bahçe'nin önceki gün basının önünde sözleşmesini uzattığı Volkan Demirel'le kaç yıllık kontrat yapıldığı açıklanmamıştı.

Asbaşkan Ali Yıldırım, gazetecilerin bu yöndeki sorusuna, "Volkan istediği sürece F.Bahçe'de kalır" yanıtını vermişti. Soru yanıtını buldu. TFF'nin resmi sitesinden Volkan'ın sözleşmesinin 2018'e kadar olduğu ortaya çıktı.