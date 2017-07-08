 Kaptan 1 yıl uzattı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kaptan 1 yıl uzattı

    Kaptan 1 yıl uzattı

    F.Bahçe'nin önceki gün basının önünde sözleşmesini uzattığı 'le kaç yıllık kontrat yapıldığı açıklanmamıştı.

    Asbaşkan Ali Yıldırım, gazetecilerin bu yöndeki sorusuna, "Volkan istediği sürece F.Bahçe'de kalır" yanıtını vermişti. Soru yanıtını buldu. TFF'nin resmi sitesinden Volkan'ın sözleşmesinin 2018'e kadar olduğu ortaya çıktı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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